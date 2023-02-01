В России разрешили выпускать «упрощенные» авто до лета

Российское правительство продлило возможность выпуска «упрощенных» версий авто в стране до 1 июня 2023 года. Об этом сообщает Autonews.ru.

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Предыдущее разрешение на производство «упрощенных» авто заканчивалось 1 февраля.

Оно позволило автоконцернам выпускать машины ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Выезжать на таких авто можно только в страны, с которыми у России есть взаимные двусторонние соглашения. В 2022-м подобная договоренность была только между Россией и Белоруссией.

По данным Autonews.ru, новое постановление правительства также продлевает разрешение на ввоз авто из-за рубежа без обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС (такие машины можно будет по-прежнему регистрировать в ГИБДД).

«Упрощенные» авто могут выходить у Lada, УАЗ, КамАЗ, ПАЗ, ГАЗ 3302.

При этом в «АвтоВАЗе» Autonews.ru заявили, что вернут ABS в комплектацию своих машин в 2023 году.

В июне 2022 года в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начиналась от 678,3 тысячи рублей за седан.