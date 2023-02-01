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5 часов назад

АвтоВАЗ может выпустить полноприводный кроссовер

Российская Газетаиещё 2

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АВТОВАЗ" Дмитрий Костромин рассказал, что в настоящий момент компания рассматривает возможность создания городского кроссовера Lada с полным приводом.

АвтоВАЗ может выпустить полноприводный кроссовер
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

"Мы работаем над новым направлением. Изучаем и консолидируем информацию о развитии линейки моделей с полным приводом. Это будет исключительно свой, полностью российский проект. Как он будет называться и в каком классе присутствовать, надеюсь, сообщим в течение 2023 года - приоткроем завесу тайны. Когда появится окончательное понимание, решение о запуске такой модели будет приниматься советом директоров", - цитирует его "Автовзгляд".

Он также отметил, что из китайских брендов, присутствующих на российском рынке, Lada видит конкурентом Chery. А вот с возрожденным "Москвичом" ей пока делить нечего.

Ранее АвтоВАЗ заявлял о планах выпустить кроссовер на базе флагманской Lada Vesta. Его разработку на предприятии планировали начать в ближайшее время, а серийное производство намечено на 2024-2025 гг.

Новый кроссовер должен усилить присутствие бренда Lada в перспективном сегменте SUV, где сегодня АвтоВАЗ представлен только изрядно устаревшими внедорожниками Niva Legend и Niva Travel. В то же время работы над новым поколением Lada Niva, в основу которого в свое время легла платформа CMF-B от Renault, на сегодняшний день приостановлены.

В 2023 году, как ранее заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов, завод планирует выпустить 400 тысяч автомобилей и занять долю на уровне 50 процентов. Весной, как ожидается, стартует производство новой генерации Lada Vesta. Рестарт выпуска Largus назначен на осень.

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