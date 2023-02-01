На российском рынке появится новый премиальный кроссовер

Компания Exeed назвала дату появления нового купе-кроссовера Yaoguang на авторынке России. Машину представят в нашей стране в середине нынешнего года. Как сообщают представители марки, в России китайский кроссовер будет продаваться под другим названием. Стоимость и комплектации анонсируют к началу продаж.