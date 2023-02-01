На российском рынке появится новый премиальный кроссовер

Компания Exeed назвала дату появления нового купе-кроссовера Yaoguang на авторынке России. Машину представят в нашей стране в середине нынешнего года. Как сообщают представители марки, в России китайский кроссовер будет продаваться под другим названием. Стоимость и комплектации анонсируют к началу продаж.
В модельной линейке Exeed Yaoguang располагается между автомобилями TXL и VX. Отличительными чертами новинки являются безрамочная радиаторная решетка, сдвижная панорамная крыша и оригинальная оптика. Колесная база равна 2 815 мм.
Салон кроссовера оснащен изогнутым дисплеем 24,6 дюймов, мультирулем D-образной формы и электронным селектором передач. Качество звука обеспечивает звуковая система Sony c 14 динамиками. Отделка сидений выполнена из перфорированной кожи, которая обеспечит пассажирам максимальный комфорт.
В базовую версию модели входит 21 функция помощи водителю, топовая комплектация включает 11 дополнительных высокотехнологичных ассистентов.