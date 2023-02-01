Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
5 часов назад

На российском рынке появится новый премиальный купе-кроссовер EXEED Yaoguang

АвтоКод

Компания Exeed назвала дату появления нового купе-кроссовера Yaoguang на авторынке России. Машину представят в нашей стране в середине нынешнего года. Как сообщают представители марки, в России китайский кроссовер будет продаваться под другим названием. Стоимость и комплектации анонсируют к началу продаж.

На российском рынке появится новый премиальный кроссовер
Фото: АвтоКодАвтоКод

В модельной линейке Exeed Yaoguang располагается между автомобилями TXL и VX. Отличительными чертами новинки являются безрамочная радиаторная решетка, сдвижная панорамная крыша и оригинальная оптика. Колесная база равна 2 815 мм.

Салон кроссовера оснащен изогнутым дисплеем 24,6 дюймов, мультирулем D-образной формы и электронным селектором передач. Качество звука обеспечивает звуковая система Sony c 14 динамиками. Отделка сидений выполнена из перфорированной кожи, которая обеспечит пассажирам максимальный комфорт.

В базовую версию модели входит 21 функция помощи водителю, топовая комплектация включает 11 дополнительных высокотехнологичных ассистентов.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители