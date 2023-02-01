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3 часа назад

Новый гендиректор рассказал, когда УАЗ вернет ABS и подушки безопасности в свои внедорожники

Российская Газетаиещё 1

С 1 февраля гендиректором УАЗа стал Алексей Спирин. Новый управленец рассказал о планах компании на 2023 год.

УАЗ рассказал, когда вернет ABS и подушки безопасности в свои внедорожники
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

"Несмотря на то, что в прошлом году мы произвели более 35 тысяч автомобилей, планируем увеличивать объемы. Мы продолжим локализацию и обеспечение технологической независимости.

В среднесрочной перспективе работаем над вопросом возвращения гидроагрегата управления ABS с системой курсовой устойчивости, а также подушек безопасности. Планируем вернуть их к концу 2023 - началу 2024 года. Сейчас ведется проработка и подготовка с нашими партнерами испытания автомобилей", - рассказал топ-менеджер в интервью порталу 73online.ru.

Он также еще раз подтвердил информацию, что УАЗ не планирует отказываться от каких-либо продуктов.

Напомним, не так давно сообщалось, что компания планирует в течение 2023 года провести разработку модернизированного семейства "Патриот". УАЗ собирается внедрить в свою флагманскую линейку 6-скоростную механическую коробку передач и турбодизель, оба агрегата - марки JAC.

Речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки). Сейчас "Патриот" и "Пикап" оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro (2,7 л, 149 л.с.).

УАЗ ранее отказался от собственных перспективных проектов, включая "Русский Прадо" - "Патриот" нового поколения. Однако внедорожники все же могут получить новую платформу через некое технологическое партнерство.

Автоновости,УАЗ,Алексей Спирин,
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