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4 часа назад

Минпромторг ужесточит правил выпуска машин

Лера Букина

Министерство промышленности и торговли России сообщило о введении с лета новых правил и требований к выпуску автомобилей в стране. Соответствующее объявление оно разместило на своем сайте.

Минпромторг ужесточит правил выпуска машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меры вступят в силу после 1 июня. Так, ведомство представит проект, который предусмотрит ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия.

До вышеуказанного периода в России будут действовать льготные требования к автопроизводителям, которые были введены на фоне ограничений и ухода иностранных производителей с рынка.

Ранее, как сообщало агентство «Прайм», российские автопроизводители сообщили о необходимости продлить действие упрощенных требований к выпуску машин в стране до середины 2024 года. С соответствующим заявлением они обратились в Минпромторг РФ.

Среди тех, кто попросил о данной мере, — «АвтоВАЗ», «Камаз» и «Соллерс». Фирмы отмечают сохранение на рынке проблемы возможных недопоставок запчастей. Кроме того, они подчеркивают, что локализацию ряда компонентов завершить не удалось.

В середине мая прошлого года власти России упростили требования к сертификации автомобилей. Решение действует до 1 февраля 2023 года. Автопроизводители могут не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности ABS и ESP. Кроме того, им разрешили производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0».

Автоновости,Соллерс Авто,Минпромторг,Автоваз,
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