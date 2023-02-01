Минпромторг ужесточит правил выпуска машин

Министерство промышленности и торговли России сообщило о введении с лета новых правил и требований к выпуску автомобилей в стране. Соответствующее объявление оно разместило на своем сайте.

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Меры вступят в силу после 1 июня. Так, ведомство представит проект, который предусмотрит ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия.

До вышеуказанного периода в России будут действовать льготные требования к автопроизводителям, которые были введены на фоне ограничений и ухода иностранных производителей с рынка.

Ранее, как сообщало агентство «Прайм», российские автопроизводители сообщили о необходимости продлить действие упрощенных требований к выпуску машин в стране до середины 2024 года. С соответствующим заявлением они обратились в Минпромторг РФ.

Среди тех, кто попросил о данной мере, — «АвтоВАЗ», «Камаз» и «Соллерс». Фирмы отмечают сохранение на рынке проблемы возможных недопоставок запчастей. Кроме того, они подчеркивают, что локализацию ряда компонентов завершить не удалось.