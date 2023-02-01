В России четыре автобренда изменили цены в январе 2023 года

В России цены на автомобили в январе 2023 года изменили бренды Changan, УАЗ, Lada и Haval. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Так, в январе у Changan подорожал кроссовер Uni-K. Его стоимость увеличилась на 120 тыс. руб. Автомобили УАЗ 2023 года выпуска («Патриот», «Пикап», «Хантер») стали дороже на 30 тыс. руб., а коммерческие модели «Профи» и «Буханка» – на 30-78 тыс. руб.
Снижением цен в январе отметился «АвтоВАЗ». Модель Lada Niva Legend в обеих комплектациях подешевела на 8 тыс. руб. Автомобили Haval 2022 года производства были предложены с выгодой 100-150 тыс. руб. Купить дешевле на 100 тыс. руб. стало возможно выпущенный в прошлом году Jolion. Сэкономить от 100 до 150 тыс. руб. можно было при покупке Haval F7 и F7x предыдущего года выпуска, 150 тыс. руб. — приобретая кроссовер Dargo.