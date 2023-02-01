Mercedes-Benz обновил GLE и GLE Coupé

Кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLE Coupé текущего поколения, запущенного в 2018 году, пережили плановое обновление. Модели получили точечные изменения в оформлении экстерьера и интерьера, обзавелись новыми технологиями, а гамма их силовых установок полностью электрифицирована: в нее входят как «мягкие», так и подключенные гибриды. Большинство версий прибавили в мощности, но наиболее заметно — GLE 400 e. AMG GLE 53 слегка увеличили крутящий момент.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Внешность GLE и GLE Coupé слегка освежили. В горизонтальные планки на решетке радиатора теперь встроены хромированные квадраты, а воздухозаборники получили крупную вставку-«ребро» — это главные отличительные черты обновленных версий. Оптика сохранила прежнюю форму, но обзавелась новыми световыми элементами. Есть пара новых цветов кузова; для обычных GLE предлагаются аэродинамически оптимизированные колесные диски размером 19 и 20 дюймов, а версии AMG Line, которая теперь стандартна для Coupé, положены 21-дюймовые.

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В салоне появилось новое рулевое колесо с сенсорными кнопками на спицах, позволяющими управлять центральным тачскрином и «приборкой». Ранее черные рамки дефлекторов вентиляции теперь выполнены из настоящего металла, как в Mercedes-Maybach GLS. Также доступна отделка Piano Black Flowing Lines, ранее эксклюзивная для Maybach. Новинки оснащены мультимедийной системой MBUX последнего поколения, однако размеры обоих экранов остались прежними — 12,3 дюйма.

Mercedes-Benz переработала пакет Off-Road Engineering Package, который включает в себя защиту днища и увеличивает дорожный просвет на 30 миллиметров. Есть в арсенале новинок внедорожный режим, отображающий на центральном дисплее углы крена и поворота руля, вид передних колес, а с функцией «прозрачного капота» — дорогу перед передней частью автомобиля. Появились новые помощники, упрощающие маневрирование с прицепом.

В гамме силовых установок — «мягкие» гибриды с 48-вольтовой системой и встроенным стартер-генератором, а также подключаемые гибриды четвертого поколения. GLE 400 e 4Matic оснащен двухлитровой «четверкой», которая в сочетании со 136-сильным электродвигателем выдает 380 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. С такой установкой с места до 100 километров в час гибрид разгоняется за 6,1 секунды.

AMG GLE 53 и 63 S получили те же внешние обновления, но сохранили прежнюю мощность. У AMG GLE 53, однако, слегка увеличился крутящий момент — с 520 до 560 Нм. Двигатель теперь быстрее откликается на команды, а время разгона до «сотни» сократилось с 5,3 секунды до пяти секунд ровно. «Топовый» AMG GLE 63 S по-прежнему оснащен четырехлитровым V8, выдающим 612 сил. Кроме этого, в расширенный список оборудования вошли многоконтурные сиденья, проекционный дисплей, подстаканники с регулируемой температурой и проектор логотипа при открытии передних дверей.