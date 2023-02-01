Вступил в силу ГОСТ на электросамокаты

В России 1 февраля вступил в силу национальный стандарт, который устанавливает требования к электросамокатам, гироскутерам и прочим моноколесам. Впервые в отношении средств индивидуальной мобильности вводится нормативный акт.

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Новый ГОСТ Р 70514-2022 "Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний" вводит непосредственно определение, что к этим средствам относится. К ним относятся транспортные средства с одним или несколькими колесами без сиденья, которое предназначено для передвижения одного человека с помощью электродвигателя. К ним также могут относиться и самобалансирующие устройства с сидениями.

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Стандарт ограничивает скорость на этих устройствах до 25 км/ч. При этом, согласно документу, СИМ должны автоматически замедляться в так называемых "медленных зонах", то есть парках и скверах. По всей видимости, координаты мест замедления должны быть каким-то образом занесены в прошивку. В этих местах их скорость не должна превышать 8 км/ч. Одновременно с переходом в медленный режим на устройстве должна включаться фара. Кстати, оборудование фарой и задним фонарем - тоже одно из обязательных требований для таких устройств.

Также они должны быть оборудованы замками и электронными устройствами управления, чтобы противостоять угонам. Те из них, которые умеют двигаться задним ходом, должны это делать на скорости, не превышающей 6 км/ч, и при этом извещать об этом окружающих звуковым сигналом. Если СИМ работает на системах самобалансирования, то в случае неисправности оно обязано информировать своего владельца сигналами.

Кроме того, предъявляются жесткие требования к пожаробезопасности этих устройств. То есть производители каким-то образом должны противостоять самовозгоранию батарей.

Надо сказать, что использование ГОСТ носит добровольный характер. Очевидно, что кикшеринговые компании, которые сдают такую технику в краткосрочную аренду, будут ему следовать. Как ранее поясняли "РГ" представители таких компаний, их техника и так соответствует всем этим требованиям. Включая снижение скорости в определенных местах.

Однако остается техника, которую люди покупают в собственное пользование. И вот от этой техники ни ограничения скорости, ни ее снижения в парках скверах и прочих местах массового посещения людей, ждать не приходится.

Кроме того, никто не исключает и просто недобросовестное поведение граждан на таких устройствах. Однако с 1 марта вступят в силу правила передвижения на них. Очевидно, что появится возможность привлекать к ответственности за их нарушение. Но до сих пор непонятно, кто и как это будет делать. Ведь эта техника не оснащается номерами. Значит, камеры установить нарушителя просто не смогут. Вряд ли сотрудники Госавтоинспекции будут гоняться за такими нарушителями. И открытым остается вопрос, как они установят скорость такого транспорта, поскольку ручные радары сейчас запрещены к эксплуатации.

Госавтоинспекция ждала, что новый ГОСТ позволит классифицировать подобные транспортные средства. Это позволило бы в дальнейшем ввести их сертификацию. Но разработчики по такому пути не пошли. По их мнению, все, что двигается быстрее 25 км/ч, надо относить к мопедам и мотоциклам. А это дело других стандартов.