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4 часа назад

Электромобильный стартап Arrival сократит половину штата

Лера Букина

Электромобильный стартап Arrival готовится в два раза уменьшить численность своих работников. Если компания этого не сделает, функционировать она не сможет, пишет The Verge.

Электромобильный стартап Arrival сократит половину штата
Фото: ArrivalArrival

Речь идет о значительных издержках фирмы. Отмечается, что лишь 800 сотрудников останутся на своих местах из 1600 человек. Информации о том, каких направлений это коснется, пока нет.

Руководство Arrival пообещало, что бывшие сотрудники получат необходимую поддержку со стороны компании.

Стартап собирается пропорционально сокращать текущие траты - до 30 миллионов долларов в квартал. Летом 2022 года стартап Arrival принял решение приостановить все новые проекты с целью уменьшения издержек и скорейшего запуска в серию своей первой модели. Речь идет об электрическом фургоне для городских перевозок.

Электромобильный стартап основал экс-глава Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов. 30 января стало известно о назначении вице-президента компании по цифровым технологиям Игоря Торгова на должность генерального директора.

В III квартале 2022 года чистый убыток Arrival вырос до $310,3 млн с $30,6 млн годом ранее, По итогам 9 месяцев 2022 года он упал до $410 млн c $1,24 млрд за тот же период 2021 года.

Автоновости,Игорь Торгов,Денис Свердлов,Yota,
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