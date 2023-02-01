Электромобильный стартап Arrival сократит половину штата

Электромобильный стартап Arrival готовится в два раза уменьшить численность своих работников. Если компания этого не сделает, функционировать она не сможет, пишет The Verge.

Фото: Arrival Arrival

Речь идет о значительных издержках фирмы. Отмечается, что лишь 800 сотрудников останутся на своих местах из 1600 человек. Информации о том, каких направлений это коснется, пока нет.

Руководство Arrival пообещало, что бывшие сотрудники получат необходимую поддержку со стороны компании.

Стартап собирается пропорционально сокращать текущие траты - до 30 миллионов долларов в квартал. Летом 2022 года стартап Arrival принял решение приостановить все новые проекты с целью уменьшения издержек и скорейшего запуска в серию своей первой модели. Речь идет об электрическом фургоне для городских перевозок.

Электромобильный стартап основал экс-глава Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов. 30 января стало известно о назначении вице-президента компании по цифровым технологиям Игоря Торгова на должность генерального директора.