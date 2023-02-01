Проезд по федеральным трассам стал дороже

Водители большегрузных машин с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн с 1 февраля должны платить за проезд по федеральным трассам через систему «Платон» 2,84 руб./км. Об этом пишет Autonews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Минтрансе отметили, что тариф увеличен всего на 30 копеек, при том, что фуры массой свыше 12 тонн оказывают наиболее сильное воздействие на дорожное полотно. https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10590

«Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. (…) В случае неприменения ежегодной индексации тарифа выпадающие доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 4 млрд руб. На эти деньги можно отремонтировать порядка 200 км автомобильных дорог», - подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.