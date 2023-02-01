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4 часа назад

Проезд для фур по федеральным трассам стал дороже

Алиса Селезнёва

Водители большегрузных машин с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн с 1 февраля должны платить за проезд по федеральным трассам через систему «Платон» 2,84 руб./км. Об этом пишет Autonews.

Проезд по федеральным трассам стал дороже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минтрансе отметили, что тариф увеличен всего на 30 копеек, при том, что фуры массой свыше 12 тонн оказывают наиболее сильное воздействие на дорожное полотно. https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10590

«Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. (…) В случае неприменения ежегодной индексации тарифа выпадающие доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 4 млрд руб. На эти деньги можно отремонтировать порядка 200 км автомобильных дорог», - подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» предложили приостановить сборы по системе «Платон»в качестве меры поддержки перевозчиков в условиях санкционного давления. Кроме того, в ассоциации предложили снизить цены на дизельное топливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков и уменьшить штрафы.

Автоновости,Минтранс РФ,
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