Модернизированный SsangYong Torres вышел на зимние тесты

SsangYong известен своими кроссоверами и внедорожниками. Сейчас эта компания работает над новым электромобилем. Это первые шпионские фотографии, на которых запечатлен прототип Torres с электрической силовой установкой под капотом.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Torres — это кроссовер среднего размера, расположенный между Korando и Rexton и отличающийся более суровым внешним видом. Шпионы поймали закамуфлированный прототип модели без выхлопных труб, намекающих на аккумуляторно-электрическую систему привода. У них даже была возможность сломать заднюю подвеску автомобиля, и вы можете ясно увидеть аккумуляторную батарею, установленную под полом.

К сожалению, предварительных подробностей о трансмиссии внедорожника у нас нет. Единственным серийным электромобилем SsangYong является Korando e-Motion, оснащенный аккумуляторной батареей емкостью 52 кВтч, обеспечивающей запас хода около 340 км на одном заряде. Мы не знаем, будет ли этот новый электромобиль использовать ту же механику, но автопроизводителю было бы целесообразно разработать что-то новое, поскольку это значительно более крупная и дорогая машина.

Torres дебютировал с обычным двигателем в июне прошлого года . Основанный на той же платформе, что и Korando, внедорожник среднего размера оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 168 л.с. и 280 Нм. 6 АКПП отвечает за передачу этой мощности либо на передние колеса, либо на обе оси.

Ходят слухи, что эта новая электрическая версия Torres будет продаваться по всему миру. SsangYong планирует запустить его в Европе и Австралии, где это будет уникальное предложение, учитывая его прочный внешний вид.