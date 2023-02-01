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2 часа назад

В России ждут полноприводную и электрическую Omoda C5

Motor.ru

В российском офисе Omoda ранее анонсировали «ряд премьер в сегменте кроссоверов». Портал «Китайские автомобили» выяснил, какие новинки это могут быть: Omoda C5 с полным приводом, а также с электрической и гибридной силовыми установками. Полноприводный кроссовер для экспортных рынков ранее уже попадал в объективы шпионских камер, как и электрический C5, а вот гибридная модификация пока только фигурирует в планах китайского автопроизводителя.

В России ждут полноприводную и электрическую Omoda C5
Фото: OmodaOmoda
Omoda C5 с полным приводом

Начнем с полноприводной версии. Omoda C5 пока продается в России только с передним приводом, мотором 1.5 и вариатором, однако вариант с четырьмя ведущими колесами присутствует в планах компании. Ранее тестовый прототип полноприводного С5 заметили в Китае, причем, судя по шильдикам, это был автомобиль для экспортных рынков. Тогда же было озвучено предположение, что C5 AWD получит 1,6-литровый двигатель от Tiggo 8 Pro и Exeed TXL, который будет работать в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Сроки появления Omoda C5 с полным приводом пока не объявлены.

Соцсети КНР / Cалон кроссовера Omoda C5 с полным приводом

Следующий на очереди – электрический C5. Он тоже успел засветиться на шпионских фотографиях, хотя технических подробностей о нем по-прежнему нет. По неофициальным данным, батарейный кроссовер будет проезжать на одной зарядке больше 400 километров.

Omoda EV

Гибрид и вовсе не выезжал на тесты, но его появление анонсировали еще на этапе премьеры Omoda. «Китайские автомобили» предполагают, что первым до России доберется электрокар, а не гибрид.

Между тем, для России уже точно подтвержден седан Omoda – несколькими днями ранее было выдано Одобрение типа транспортного средства на модель с индексом S5. Omoda S5 – это Chery Arrizo 5 Plus, который выступает в одном классе с Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

Новинку будут поставлять в Россию из Китая и предложат с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» в связке с вариатором. В КНР такой автомобиль стоит от 78,9 тысячи юаней (примерно 825 тысяч рублей), но у нас он может оказаться в полтора или два раза дороже. Старт продаж ожидается в течение 2023 года.

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