Mercedes-Benz обновил GLE и GLE Coupé

Семейство кроссоверов Mercedes-Benz GLE обновили в полном составе. Как сообщает «АвтоРевю», публике представили сразу и базовую, и более дорогие версии после рестайлинга, который длился больше года.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Главное узнаваемое внешнее изменение стандартной версии — рисунок ходовых огней. Сами фары не изменились, однако теперь они приобрели сложную композицию из линий и пунктиров. При этом у базовых светодиодных фар этих пунктиров два, а у опционных матричных — четыре. Кроме того, изменены передний бампер, решетка радиатора и техническая начинка задних фонарей.

Mercedes-benz

Кроссоверы версии Coupe теперь имеют штатный пакет AMG Line с увеличенными колесами и агрессивным обвесом. Кроме того, производитель представил новые цвета кузова для покупателей.

Mercedes-Benz

В салоне автомобиля изменений оказалось еще меньше. Главная новинка — руль с сенсорными кнопками. Кроме того, проектировщики использовали новые отделочные материалы и декор. В частности, теперь и у базовой версии внедорожника имеются хромированные окантовки дефлекторов вентиляции теперь уже «в базе» хромированные. Расширена и контурная подсветка салона.

Mercedes-Benz

Также инженеры улучшили медиасистему MBUX. Она хоть и сохранила прежний сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма, но появились улучшенный голосовой помощник и функция обновления «по воздуху».

Mercedes-Benz

Технические изменения затронули все автомобили семейства. Теперь все версии GLE оснащены 48-вольтовым стартер-генератором нового поколения, который встроен в коробку передач. В зависимости от модификации этот электромотор выдает 20—22 л.с. и 200—250 Нм, помогая двигателю внутреннего сгорания в первые секунды разгона. Все варианты имеют девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic и полный привод.

Mercedes-Benz

Изменились и двигатели. У базовой модели «турбочетверка» 2.0 по-прежнему выдает 258 л.с., но крутящий момент вырос с 370 до 400 Нм. У GLE 450 двигатель форсировали с 367 л.с. до 381 л.с. У кроссоверов GLE 580 для американского рынка отдача повышена с 489 л.с. до 517 л.с.

Mercedes-Benz

Дизельные модификации тоже теперь имеют другие характеристики. GLE 300 d с турбодизелем 2.0 теперь имеет 269 л.с. — снижение составило 3 л.с., Вместо версии GLE 400 d теперь имеется GLE 450 d, мощность силовой установки которого выросла до 367 л.с. Гибриды тоже модернизированы: встроенный в коробку передач тяговый электромотор остался прежним, а прибавка достигнута за счет четырехцилиндровых двигателей внутреннего сгорания и общих настроек гибридной системы.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz