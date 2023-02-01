АвтоВАЗ 10 февраля может продемонстрировать выпуск Lada Vesta NG

В марте 2023 года АвтоВАЗ может приступить к серийному выпуску нового поколения Lada Vesta, представленного год назад, но так и не сумевшего встать на конвейер в силу различных факторов. До этого будет проведена демонстрация процесса перед высокопоставленными чиновниками.

Фото: Юрий Зубко / РГ Юрий Зубко / РГ

"Демонстрация выпуска Lada Vesta NG может состояться на АвтоВАЗе 10 февраля. В эту дату пока ожидается на заводе визит главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Ему хотят показать сварочный и окрасочный комплексы, а также процесс сборки автомобиля на конвейере", - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Мероприятие действительно важное, так как конвейер тольяттинского завода для "Весты" новый: до этого семейство модели выпускали на "Лада Ижевск". В середине января 2023 года АвтоВАЗ сообщил о выпуске тестового образца Lada Vesta NG, подтвердив планы начать серийный выпуск в начале весны.