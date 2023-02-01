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2 часа назад

АвтоВАЗ покажет выпуск Lada Vesta NG 10 февраля

Российская Газета

В марте 2023 года АвтоВАЗ может приступить к серийному выпуску нового поколения Lada Vesta, представленного год назад, но так и не сумевшего встать на конвейер в силу различных факторов. До этого будет проведена демонстрация процесса перед высокопоставленными чиновниками.

АвтоВАЗ 10 февраля может продемонстрировать выпуск Lada Vesta NG
Фото: Юрий Зубко / РГЮрий Зубко / РГ

"Демонстрация выпуска Lada Vesta NG может состояться на АвтоВАЗе 10 февраля. В эту дату пока ожидается на заводе визит главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Ему хотят показать сварочный и окрасочный комплексы, а также процесс сборки автомобиля на конвейере", - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Мероприятие действительно важное, так как конвейер тольяттинского завода для "Весты" новый: до этого семейство модели выпускали на "Лада Ижевск". В середине января 2023 года АвтоВАЗ сообщил о выпуске тестового образца Lada Vesta NG, подтвердив планы начать серийный выпуск в начале весны.

По предварительной информации, Lada Vesta NG на первых порах будет комплектоваться 8-клапанным мотором 1,6 литра и механической коробкой передач. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в 2023 году "Весту" с автоматической трансмиссией ждать не стоит.

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