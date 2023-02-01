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3 часа назад

Mazda представила трехрядный кроссовер

Елена Прошина

Компания Mazda подтвердила, что расширит в этом году свою линейку. Новый трехрядный кроссовер Mazda CX-90 будет выпускаться в первую очередь для рынка США. Об этом пишет Autonews.

Mazda представила 8-местный кроссовер CX-90
Фото: Пресс-служба MazdaПресс-служба Mazda

Внешне новинка напоминает автомобиль Mazda CX-60. У новой машины рельефный капот, на кузове присутствуют хромированные элементы, есть панорамная крыша, рейлинги, спойлер и 21-дюймовые колесные диски.

Модель оснащена цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем, аудиосистемой Bose, мультимедийной системой диагональю 12,3 дюйма. CX-90 получил рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3.3 мощностью 340 лошадиных сил и автоматическую коробку передач. В другом варианте есть подзаряжаемый гибридный привод. У модели бензиновый мотор 2.5 и электродвигатель общей мощностью 263 л.с.

Пресс-служба Mazda

Кроме того, в автомобиль внедрена система Kinematic Posture Control, которая при входе в поворот подтормаживает внутреннее заднее колесо, чтобы уменьшить крен кузова. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже этой весной, ее цена будет объявлена позже.

Автоновости,Mazda,
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