Mazda представила 8-местный кроссовер CX-90

Компания Mazda подтвердила, что расширит в этом году свою линейку. Новый трехрядный кроссовер Mazda CX-90 будет выпускаться в первую очередь для рынка США. Об этом пишет Autonews.

Фото: Пресс-служба Mazda Пресс-служба Mazda

Внешне новинка напоминает автомобиль Mazda CX-60. У новой машины рельефный капот, на кузове присутствуют хромированные элементы, есть панорамная крыша, рейлинги, спойлер и 21-дюймовые колесные диски.

Модель оснащена цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем, аудиосистемой Bose, мультимедийной системой диагональю 12,3 дюйма. CX-90 получил рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3.3 мощностью 340 лошадиных сил и автоматическую коробку передач. В другом варианте есть подзаряжаемый гибридный привод. У модели бензиновый мотор 2.5 и электродвигатель общей мощностью 263 л.с.

Пресс-служба Mazda