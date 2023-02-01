Аэромобиль Geely впервые взлетел

Китайский портал Autohome сообщил о первых испытаниях аэромобиля AE200 X01, который разрабатывает авиационное подразделение Wofei Changkong Technology, входящее в компанию Geely. Инженеры провели успешные полеты летающей машины на электротяге, которую в будущем планируют использовать для внутригородских и междугородних перелетов.

Фото: AE200 X01© Autohome AE200 X01© Autohome

AE200 X01 представляет собой пятиместный пилотируемый аэромобиль с возможностью вертикального взлета и посадки. Фактически, электрическая летающая машина наделена функционалом конвертоплана, которому не нужно специально подготовленное место для начала работы. Технические характеристики модели инженеры пока держат в секрете. Ожидается, что аэромобиль будут использовать в качестве альтернативы такси для внутригородских и междугородних перелетов.

Разработку летающего автомобиля Geely начала летом прошлого года. К настоящему времени машина прошла сертификацию.

AE200 X01 Autohome

В следующем году специалисты планируют завершить разработку AE200 X01, после чего запустят модель в производство.