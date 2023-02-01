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1 час назад

Geely впервые поднял в воздух летающий автомобиль

Motor.ru

Китайский портал Autohome сообщил о первых испытаниях аэромобиля AE200 X01, который разрабатывает авиационное подразделение Wofei Changkong Technology, входящее в компанию Geely. Инженеры провели успешные полеты летающей машины на электротяге, которую в будущем планируют использовать для внутригородских и междугородних перелетов.

Аэромобиль Geely впервые взлетел
Фото: AE200 X01© AutohomeAE200 X01© Autohome

AE200 X01 представляет собой пятиместный пилотируемый аэромобиль с возможностью вертикального взлета и посадки. Фактически, электрическая летающая машина наделена функционалом конвертоплана, которому не нужно специально подготовленное место для начала работы. Технические характеристики модели инженеры пока держат в секрете. Ожидается, что аэромобиль будут использовать в качестве альтернативы такси для внутригородских и междугородних перелетов.

Разработку летающего автомобиля Geely начала летом прошлого года. К настоящему времени машина прошла сертификацию.

AE200 X01 Autohome

В следующем году специалисты планируют завершить разработку AE200 X01, после чего запустят модель в производство.

В июле прошлого года свой аэромобиль представил концерн Volkswagen. Летающую машину с вертикальным взлетом и посадкой разрабатывают для путешествий состоятельных клиентов.

Автоновости,Geely,Volkswagen,VolksWagen,
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