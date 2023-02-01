General Motors раскрыл убытки от ухода из России

В прошлом году расходы американского автоконцерна General Motors из-за прекращения бизнеса на территории РФ составили $657 млн. Это следует из финансового отчета компании о своей деятельности.

Кроме того, сообщается, что годовая выручка GM оценивается в 156,7 млрд долларов, что почти на четверть превышает показатель предыдущего года. Компания также зафиксировала сокращение чистой прибыли на 0,8%, до 9,9 млрд долларов. Однако данное значение все равно выше прежних прогнозов.

Компания, помимо прочего, проинформировала о потери 511 миллионов долларов на специальной программе, связанной с дилерами марки Buick. Это произошло в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что в текущем году прибыль продемонстрирует схожие результаты - от 8,7 до 10,1 миллиарда долларов.

До весны прошлого года компания осуществляла поставки в Россию из США премиум-моделей Chevrolet и Cadillac. В 2021 году в общей сложности их продажи в стране выросли в 1,7 раза, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).