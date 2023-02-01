Представлен обновленный Range Rover Velar

Компания Land Rover представила обновленный Velar. Кроссовер практически не изменился снаружи, зато получил последнюю версию мультимедийной системы Pivi Pro с одним экраном диагональю 11,4 дюйма и возможностью обновления 80 процентов блоков ECU «по воздуху». Вдобавок улучшены характеристики гибрида P400e. Теперь он оснащен более емкой тяговой батареей и может без запуска ДВС проехать 64 километра вместо прежних 53 километров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Минималистичный дизайн Range Rover Velar и сейчас не утратил актуальности. Менять особо ничего не стали, поэтому из новшеств здесь только решетка радиатора, супертонкие адаптивные фары Pixel LED (опция), фонари с 3D-рисунком и ярким красным свечением и дополнительный стоп-сигнал во всю ширину стекла.

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В гамму кузовных красок добавлены два «металлика» — Varesine Blue и Zadar Grey. Плюс есть новые цвета интерьера: Cloud, Caraway, Raven Blue и Deep Garnet.

Сильнее всего в Velar преобразился салон. Отказ от двухэкранного кластера освободил практически всю центральную консоль. Там остался только селектор трансмиссии и «парящий» дисплей диагональю 11,4 дюйма. Последняя версия комплекса Pivi Pro поддерживает беспроводное подключение к смартфонам и оснащена индукционной зарядкой. Кроме того, она позволяет обновлять «по воздуху» 80 процентов модулей ECU. Это в том числе навигация, бортовые системы диагностики, шасси и двигатель.

Есть в кроссовере и встроенная eSIM, голосовой помощник Amazon Alexa и навигация what3words. С опциональным пакетом Comfort Pack можно получить систему очистки воздуха Cabin Air Purification Plus, которая постоянно мониторит уровень углекислого газа. За комфорт здесь также отвечают четырехзонный климат-контроль, настраиваемая подсветка с 30 цветами и аудиосистема Meridian с 17 динамиками и активным шумоподавлением. По умолчанию салон «Велара» отделан натуральной кожей, но можно выбрать дружественный природе вариант — комбинацию шерстяной ткани Kvadrat с кожзамом Ultrafabrics.

В гамме двигателей одни гибриды, только версия P250 (250 л.с., 365 Нм) идет с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 без электрического довеска. Доступны модификации P340 (3.0 MHEV, 340 л.с., 480 Нм), P400 (3.0 MHEV, 400 л.с., 550 Нм), D200 (2.0 MHEV, 204 л.с., 430 Нм), D300 (3.0 MHEV, 300 л.с., 650 Нм) и топовая P400e (2.0 PHEV, 404 л.с., 650 Нм).

Заряжаемый от сети гибрид получил новую батарею емкостью 19,2 киловатт-часа (было 17,1 кВт•ч) и нарастил запас хода на электротяге до 64 километров (было 53 км). С места до «сотни» такой Velar разгоняется за 5,4 секунды, что на одну десятую быстрее обычного P400.