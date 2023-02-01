У новенькойTesla отвалился руль во время движения

"Несу ли я ответственность за производственный брак? Не прошло и недели, как я получаю счёт за неисправный руль. Разве не компания должна взять на себя все обязательства по этому вопросу? Я был бы очень рад получить свои деньги, уплаченные за машину, всю сумму, так как я и моя семья утратили доверие и не можем чувствовать себя в безопасности".