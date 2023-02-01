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22 минуты назад

У владельца Tesla отвалился руль во время движения. Автомобилю нет и недели

Российская Газета

Бесконечная череда претензий владельцев Tesla к качеству купленных автомобилей продолжается. Но на этот раз производственный дефект касается не разных зазоров между кузовными панелями и даже не нарушения герметичности, нет - у "Теслы" отвалился руль прямо во время движения. Причём за ремонт с владельца машины хотели взять деньги.

У новенькойTesla отвалился руль во время движения
Фото: СоцсетиСоцсети

Владельцем Tesla Model Y Прерак стал 26 января, а уже 30 января во время поездки с семьёй автомобиль лишился руля.

"Повезло, что сзади не было других автомобилей и я смог остановиться без происшествий", - говорит Прерак.

Прецедент? Увы, ещё в 2020 году произошёл аналогичный случай. Тогда у клиента забрали автомобиль и вернули полностью исправный на следующий день. Разумеется, клиент не заплатил за всё ни цента.

Прерак не согласен на обмен, тем более что в сервисе с него за исправление дефекта потребовали почти 104 доллара. В своём обращении к Илону Маску раздосадованный владелец Model Y пишет:

"Несу ли я ответственность за производственный брак? Не прошло и недели, как я получаю счёт за неисправный руль. Разве не компания должна взять на себя все обязательства по этому вопросу? Я был бы очень рад получить свои деньги, уплаченные за машину, всю сумму, так как я и моя семья утратили доверие и не можем чувствовать себя в безопасности".

Соцсети
Автоновости,Tesla,
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