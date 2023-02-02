Эксперты назвали главного конкурента нового седана от "Автотора"

Рынок седанов в России за последний год практически опустел, и выбор на нем сократился до нескольких моделей АвтоВАЗа и остатков покинувших нашу страну иномарок. Однако освободившуюся нишу начинают осваивать китайские производители, и первой "ласточкой" стал новый седан Kaiyi E5.

Фото: Виталий Невар/ТАСС Виталий Невар/ТАСС

"Каи" вместо "Киа"

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Калининградский завод "Автотор", который в прошлом году лишился своих традиционных партнеров в лице BMW, Hyundai и Kia, нашел им замену в Поднебесной. Уже в этом году на конвейере предприятия будет налажен выпуск автомобилей сразу трех китайских марок, и первой из них стала Kaiyi. Недавно в Калининграде стартовала сборка нового среднеразмерного седана Kaiyi E5, следом за которым "Автотор" запустит производство компактных кроссоверов Х3 и Х3 Pro, а в середине года - полноразмерного X7 Kunlun.

По мнению руководителя отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александра Корнева, решение начать производство с седанов, а не кроссоверов было связано с рядом причин.

С одной стороны, популярные в России в прошлые годы модели седанов - Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia и другие - стали дефицитными после ухода из России их производителей, и ниша освободилась. С другой стороны, в сегменте кроссоверов рынок сейчас активно наполняют китайские производители, которые в прошлом году выпустили на отечественный рынок несколько ярких новинок, в числе которых Exeed и Omoda C5.

"Кроме того, для покупателей сейчас как никогда важен такой фактор, как доступность по цене. По заявлению производителя, седан Kaiyi E5 калининградской сборки будет предлагаться в России по цене примерно от миллиона рублей", - комментирует эксперт.

Для такси и не только

Мировая премьера седана Kaiyi E5 состоялась в конце 2021 года. Модель представляет собой модернизированную версию уже снятого с производства Chery Arizzo 7. При длине 4666 мм и колесной базе 2700 мм, Kaiyi E5 относится к сегменту С+ и по габаритам сопоставим с такими автомобилями, как Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elentra. Под капотом Kaiyi E5 установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с вариатором. В продаже у российских дилеров новинка появится в первом квартале 2023 года.

Как заявили "РГ" на "Автоторе", за счет комплектаций, которые были разработаны специально для российского рынка, данный автомобиль будет востребован как у обычных покупателей, так и у таксопарков и каршеринговых сервисов. При этом в компании на сегодняшний день не видят прямых конкурентов Kaiyi E5 на российском рынке.

А вот руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников считает, что основным соперником новинки станет седан Omoda S5, который на китайском рынке продается как Chery Arrizo 5 Plus и к середине года должен добраться до нашей страны. При этом популярность Kaiyi E5 будет зависеть, конечно, от цены, так как дизайном он не уступает Omoda S5.