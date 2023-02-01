Эксперт считает, что для сборки Lada Vesta NG могут использовать детали от Granta

На «АвтоВАЗе» для выпуска обновленных автомобилей Lada Vesta могут начать использовать запчасти, которые изначально были предназначены для сборки более бюджетной модели Granta. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделал автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. По его словам, на такой шаг руководство предприятия может пойти в случае дефицита комплектующих.
«На «АвтоВАЗе» сложная ситуация с запчастями, есть проблемы с поставками электроусилителей руля, подушек безопасности, ремней безопасности, блоков управления двигателей. Есть ли запас таких деталей для выпуска обновленной Lada Vesta, до конца не ясно. В то же время эта модель более маржинальна для предприятия, чем Granta. Поэтому в случае дефицита те взаимозаменяемые запчасти, которые предназначены для Granta, пойдут на Vesta. Это необходимо для того, чтобы показать, что у завода все хорошо, и еще заработать денег», — рассказал Сергей Цыганов со ссылкой на свои источники на заводе.
Согласно планам «АвтоВАЗа», производство обновленной версии Lada Vesta должно начаться в марте 2023 года. По словам эксперта, сроки выпуска модели вряд ли будут сдвинуты. У дилеров первые экземпляры появятся примерно через 2,5 месяца. Если запчастей для сборки автомобилей не хватит, недоукомплектованные машины поставят на площадки на территории завода, где они будут дожидаться полного комплектования, отметил Цыганов.
Рестайлинговая Lada Vesta отличается дизайном бамперов и оптики, а также элементами интерьера и наличием 10-дюймового экрана медиасистемы с виртуальной приборной панелью (в самых оснащенных комплектациях).
Производство обновленной Lada Vesta, которую на предприятии называют моделью «нового поколения» (NG, new generation), началось в феврале 2022 года, однако вскоре выпуск был остановлен из-за нехватки запчастей.