Эксперт считает, что для сборки Lada Vesta NG могут использовать детали от Granta

«На «АвтоВАЗе» сложная ситуация с запчастями, есть проблемы с поставками электроусилителей руля, подушек безопасности, ремней безопасности, блоков управления двигателей. Есть ли запас таких деталей для выпуска обновленной Lada Vesta, до конца не ясно. В то же время эта модель более маржинальна для предприятия, чем Granta. Поэтому в случае дефицита те взаимозаменяемые запчасти, которые предназначены для Granta, пойдут на Vesta. Это необходимо для того, чтобы показать, что у завода все хорошо, и еще заработать денег», — рассказал Сергей Цыганов со ссылкой на свои источники на заводе.