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4 часа назад

Toyota не избавится от культового Land Cruiser 70. И вот почему

Motor.ru

Компания Toyota до сих пор производит Land Cruiser 70, модель, которая выпускается с 1984 года и в 2024-м отметит 40-летний юбилей. Внедорожник продается на австралийском рынке и пользуется там ажиотажным спросом: очередь за Land Cruiser 70 растянулась на два года, так что Toyota даже пришлось приостановить прием новых заказов. Как сообщает портал CarsSales со ссылкой на представителя Toyota в Австралии, автопроизводитель не планирует отправлять «семидесятый» в отставку. Более того, собеседник издания намекнул на появление новой версии.

У культового Toyota Land Cruiser 70 может появиться новая версия
Фото: ToyotaToyota

«Мы придерживается плана по выпуску Land Cruiser 70 и не будем от него отказываться», – заявил журналистам вице-президент Toyota по продажам и маркетингу в Австралии Шон Хэнли.

Он не исключил, что в будущем у внедорожника может появится версия с мотором меньшего объема. Это вяжется со слухами о том, что Toyota может предпринять попытки электрифицировать модель 40-летней давности и предложить для нее гибридную силовую установку на базе четырехцилиндрового ДВС.

Пока же Land Cruiser 70 доступен с 4,5-литровым турбодизелем V8, развивающим 205 лошадиных сил. Также у внедорожника есть версия с бензиновым мотором 4.0 V6 на 228 сил. Модель периодически обновляют: например, несколько лет назад внедрили систему ABS, электрические стеклоподъемники, кондиционер и 6,1-дюймовый сенсорный дисплей экран с навигацией.

В 2022-м внедорожник адаптировали под ужесточившиеся австралийские требования к безопасности – это свидетельствует о том, что Toyota не жалеет средств на улучшение автомобиля 40-летней давности.

Toyota Land Cruiser 70 стоит в Австралии от 76 тысяч до 102,3 тысячи долларов.

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