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1 час назад

«АвтоВАЗ» назвал своего главного конкурента

Лера Букина

Китайская компания Chery — главный конкурент «АвтоВАЗа» в борьбе за долю на рынке России. Об этом заявил вице-президент по продажам и маркетингу отечественного производителя Дмитрий Костромин, передает портал «АвтоВзгляд».

«АвтоВАЗ» назвал своего главного конкурента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание на то, что китайская марка Geely прилагает усилия для наращивания производства в Белоруссии, а Haval — в Тульской области. По его словам, Chery старается освоить сразу несколько сегментов, «включая нишевые и даже люксовые».

Костромин не считает, что модель «Москвич 3», выпускаемая на базе китайского JAC, может составить конкуренцию «АвтоВАЗу». Он отметил, что компания пристально следит за тем, какие ошибки допускают другие автопроизводители. Это позволяет их избежать, указал собеседник портала. При этом, по словам Костромина, компания не боится соревноваться с другими брендами. Напротив, как указал вице-президент по продажам и маркетингу, это является стимулом для фирмы.

Ранее портал «Самарское Обозрение» сообщил, что «АвтоВАЗ», возможно, приступит к выпуску новой упрощенной комплектации Lada Granta. В данной модели не будет электроусилителя руля. Отмечается, что из-за его нехватки на рынке для Lada Granta на «АвтоВАЗе» сейчас насчитывается 7-8 тыс. недоукомплектованных машин.

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