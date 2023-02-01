На продажу выставлены советские «капсулы времени» из болгарского музея

Портал Drom.ru обратил внимание на то, что Музей болгарского города Варны распродает раритетные советские машины из своей коллекции – последние годы они не выставлялись, а лишь пылились в запасниках. Для покупки доступны 90 автомобилей, выпущенных в СССР и странах Восточного блока, среди которых есть настоящие «капсулы времени» – «Волга», ГАЗ-13 «Чайка», УАЗ-469 и ВАЗ-21013. Продаются польские Warszawa и Zuk, а также Wartburg и Trabant, произведенные в ГДР.

Фото: Автомобильный музей города Варны Автомобильный музей города Варны

В сообщении, опубликованном на странице музея в социальных сетях, уточняется, что склады переполнены, и руководство выставочной площадки намерено их разгрузить. Для этого на продажу и выставили 90 автомобилей не из постоянной экспозиции.

Перечислены лишь некоторые из них с указанием пробега. Например, упоминаются «Чайка» в состоянии нового автомобиля, «Волга», которая проехала всего пять тысяч километров, гдровский Wartburg-311 с семью тысячами километров на одометре, и Wartburg-353 с пробегом в тысячу километров. Пробег ВАЗ-21013 составляет 300 километров, ГАЗ-69 – три тысячи километров, а УАЗ-496 – тысячу. Цены в объявлении не приводятся, а заинтересованных покупателей руководство музея просит обращаться по телефону.

Автомобильный музей города Варны

Автомобильный музей города Варны

Автомобильный музей города Варны

Музей с ретро-экспонатами был открыт в Варне в мае 2015 года. Там представлены предметы и автомобили из периода с 1944 по 1989 год, среди которых пять десятков машин, от «Москвича» до «Трабанта». «Звездой» экспозиции называют лимузин «Чайка», на котором ездили участники Политбюро Коммунистической партии. Эта модель есть в перечне выставленных на продажу, но, вероятно, речь идет о другом экземпляре.