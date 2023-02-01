Компании Toyota и BMW больше не будут сотрудничать

У культового спорткара Toyota появится новое поколение. Как сообщает SPEEDME.RU , Toyota GR Supra ожидает важная смена поколений. При этом, японцы решили обойтись без BMW.

Первые сообщения о 6-ом поколении Supra пришли из Японии. Ожидается полная трансформация, выраженная в устойчивой мобильности и стопроцентном электрическом двигателе.

При этом обновленный автомобиль останется двухместным. Электрическая Supra будет заднеприводным. Ожидается, что максимальная мощность электродвигательного комплекта составит около 500 лошадиных сил. Дата появления в продаже новой Toyota GR Supra пока не известна. Не исключено, что это произойдет в 2025 году.