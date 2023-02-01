Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
3 часа назад

Компании Toyota и BMW больше не будут сотрудничать

Моя Москва.онлайн

Японский автопроизводитель Toyota разработает следующую Supra без помощи BMW.

Компании Toyota и BMW больше не будут сотрудничать
Фото: ToyotaToyota

У культового спорткара Toyota появится новое поколение. Как сообщает SPEEDME.RU, Toyota GR Supra ожидает важная смена поколений. При этом, японцы решили обойтись без BMW.

Первые сообщения о 6-ом поколении Supra пришли из Японии. Ожидается полная трансформация, выраженная в устойчивой мобильности и стопроцентном электрическом двигателе.

При этом обновленный автомобиль останется двухместным. Электрическая Supra будет заднеприводным. Ожидается, что максимальная мощность электродвигательного комплекта составит около 500 лошадиных сил. Дата появления в продаже новой Toyota GR Supra пока не известна. Не исключено, что это произойдет в 2025 году.

Автоновости,Toyota,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители