Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
3 часа назад

УАЗ сменил генерального директора

Motor.ru

Февраль ознаменовал перестановки в руководстве Группы Sollers, ключевой актив которой – Ульяновский автозавод. В УАЗе сменился генеральный директор: Адиль Ширинов освободил эту должность, и 1 февраля ее занял 45-летний Алексей Спирин. Спирин начинал свою карьеру в АвтоВАЗе, затем работал менеджером на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, а в 2008 году пришел в «Соллерс». С 2019 года он был операционным директором УАЗа, а теперь занял кресло генерального директора.

Вступил в должность новый генеральный директор УАЗ
Фото: 73.rodina.news73.rodina.news

Спирин назвал одной из своих приоритетных задач возобновление производства автомобилей с системами ABS и ESP, а также возвращение в комплектацию машин подушек безопасности. Согласно действующим правилам, выпуск упрощенных автомобилей с урезанным списком оснащения и пониженным экологическом классом разрешен до 1 июня 2023 года.

Портал 73online.ru в свою очередь выяснил, что Спирин уже четвертый год ездит на пикапе УАЗ с французской автоматической коробкой передач Punch Powerglide – такая модификация не выпускается с лета 2022 года, так как поставки автоматов были ограничены законодательно из-за адресных санкций Евросоюза.

УАЗ поднял цены на свои внедорожники

Автомобили УАЗ могут получить новую платформу

УАЗ возобновил производство автомобилей

В «Соллерсе» произошли и другие кадровые перестановки. Главой «Заволжского моторного завода» стал Ильнур Сахабиев, а бывший завод по выпуску Mazda во Владивостоке возглавил Ильдар Хисматуллин. Саму же дальневосточную площадку переименовали в «Автомобильные индустриальные технологии». Японская сторона, напомним, еще осенью вышла из состава совместного предприятия, и уже в августе завод планируется перезапустить с новыми технологическими партнерами.

Что же касается бывшего главы УАЗа Адиля Ширинова, то он остается совладельцем и председателем совета директоров Sollers.

Новые русские: 10 автомобильных брендов 2022 года

Автоновости,Mazda,УАЗ,Toyota,Адиль Ширинов,Алексей Спирин,Соллерс Авто,Заволжский моторный завод,Автоваз,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители