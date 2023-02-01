Вступил в должность новый генеральный директор УАЗ

Февраль ознаменовал перестановки в руководстве Группы Sollers, ключевой актив которой – Ульяновский автозавод. В УАЗе сменился генеральный директор: Адиль Ширинов освободил эту должность, и 1 февраля ее занял 45-летний Алексей Спирин. Спирин начинал свою карьеру в АвтоВАЗе, затем работал менеджером на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, а в 2008 году пришел в «Соллерс». С 2019 года он был операционным директором УАЗа, а теперь занял кресло генерального директора.

Фото: 73.rodina.news 73.rodina.news

Спирин назвал одной из своих приоритетных задач возобновление производства автомобилей с системами ABS и ESP, а также возвращение в комплектацию машин подушек безопасности. Согласно действующим правилам, выпуск упрощенных автомобилей с урезанным списком оснащения и пониженным экологическом классом разрешен до 1 июня 2023 года.

Портал 73online.ru в свою очередь выяснил, что Спирин уже четвертый год ездит на пикапе УАЗ с французской автоматической коробкой передач Punch Powerglide – такая модификация не выпускается с лета 2022 года, так как поставки автоматов были ограничены законодательно из-за адресных санкций Евросоюза.

В «Соллерсе» произошли и другие кадровые перестановки. Главой «Заволжского моторного завода» стал Ильнур Сахабиев, а бывший завод по выпуску Mazda во Владивостоке возглавил Ильдар Хисматуллин. Саму же дальневосточную площадку переименовали в «Автомобильные индустриальные технологии». Японская сторона, напомним, еще осенью вышла из состава совместного предприятия, и уже в августе завод планируется перезапустить с новыми технологическими партнерами.