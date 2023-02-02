Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

У сменившего имя и дизайн Honda Civic появилась новая версия: теперь - Integra-хэтчбек

Колеса.ру

Как и седан, пятидверная модель будет доступна с полуторалитровым турбомотором или в виде гибрида.

У сменившего имя и дизайн Honda Civic появилась новая версия
Фото: HondaHonda

В актуальной гамме Хонды две модели с возрожденным именем Integra: в Штатах под таким названием представлен вполне себе оригинальный лифтбек премиум-бренда Acura, в Китае же Honda с прошлого года продает под собственной маркой седан, который является перелицованным Civic одиннадцатого поколения. Сам Сивик в Поднебесной тоже присутствует, там можно купить не только «четырехдверку», но и хэтчбек. Дело в том, что за производство глобального бестселлера японской марки в КНР отвечает СП Dongfeng Honda, тогда как локальную Интегру выпускает GAC Honda. Так вот скоро китайцам будет доступна и пятидверная Honda Integra – новую модификацию анонсировали сегодня.

Седаны между собой отличаются оформлением и передка, и кормы: у них разные фары и задние фонари. А вот у Integra-хэтчбека сзади доработок меньше: заменили лишь бампер, фонари же перешли с Сивика. Длина пятидверной Интегры составляет 4563 мм, что на 15 мм больше, чем у китайского хэтча Civic. Остальные габариты у «пятидверок» совпадают: ширина – 1802 мм, высота – 1415 мм, колесная база – 2735 мм. Для сравнения, длина местных седанов Integra/Civic – 4689/4674 мм. Внутри модели повторяют друг друга, разница только в декоре.

Хэтчбек Honda Integra

Технику семейство Honda Integra, разумеется, делит с Civic. Седаны и хэтчи доступны с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 182 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Есть и гибриды: у таких машин установка e:HEV с двухлитровым «атмосферником», совокупная отдача – 203 л.с.

В Китае хэтчбек Integra стартует в ближайшее время, цены еще не объявлены. Седан стоит от 19 200 долларов, столько же просят и за базовый четырехдверный Honda Civic, а Сивик-хэтч там обойдется минимум в 21 600 долларов. Компания Хонда по-прежнему не планирует продавать семейство Integra за пределами китайского рынка.

Автоновости,Honda Integra,Honda Civic,Acura,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители