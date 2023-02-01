В РФ появились гибридные кроссоверы Suzuki Vitara за 2,9 млн рублей

В России появились японские кроссоверы Suzuki Vitara. Они являются гибридами, их стоимость составляет 2,9 млн рублей, данные представители внедорожного сегмента ввезены в РФ по параллельному импорту.

Фото: Car.ru Car.ru

На некоторых классифайдах размещена информация о продаже компактных кроссоверов Suzuki Vitara. Речь идёт о машинах, ввезеных в сторану по «серой» схеме. Предлагаемая к продаже версия является «мягким» гибридом. Под капотом автомобиля расположен экономичный бензиновый мотор с рабочей камерой 1,4 л, имеется также стартер-генератор на 48 Вольт.

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Суммарно силовой агрегат вырабатывает мощность 129 л. с. Предусмотрен литий-ионный аккумулятор, а также преобразователь напряжения. Имеется дополнительный электрический двигатель, который включается в работу в режиме торможения машины. В таком случае происходит накапливание энергии, снижается расход топлива.

Кроссовер Suzuki Vitara официально представлен в России в передне- и полноприводной версиях.

В Японии кроссовер выпускается с разными моторами. В первом случае под капотом устанавливается 117-сильный атмосферный ДВС с рабочей камерой 1,6 л. Предусмотрен и 140-сильный турбированный двигатель Boosterjet с камерой сгорания топлива 1,4 л. В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач или 6-скоростной «автомат».

Кроссовер Vitara выпускается в четвёртом поколении. Имеется спецверсия Sport, доступная на некоторых рынках. Машина получила мощный турбомотор с рабочим объёмом 1,4 л. Потенциал силового агрегата составляет 138 л. с. Данный силовой агрегат сопряжён с 6-ступенчатой автоматической КПП. По мощности он превосходит на 20% стандартный бензиновый двигатель с камерой сгорания топлива 1,6 л, а также на 40 Н•м по крутящему моменту.

Кроссовер с 2018 года выпускается в обновлённом варианте. Машина получила бамперы другой формы. В передний компактно размещается радар, работающий на миллиметровых волнах. В салоне установлен цветной дисплей мультимедийного комплекса.

Специалисты проработали систему безопасности Suzuki Safety Support, которой также оснащаются модели Jimny и Swift. Функционально она отвечает за экстренное автономное торможение автомобиля с помощью модуля Dual Sensor Brake Support. Имеется опция по распознаванию дорожных знаков.