Молодежный кроссовер Dongfeng показали на официальных фотографиях

Компания Dongfeng опубликовала фотографии с зимних испытаний нового кроссовера. Он предназначен для молодежи и будет оснащаться бензиновым турбомотором 1.5 либо гибридной установкой с ним же в основе. Скорее всего, построена новинка на платформе DSMA, то есть конструктивно близка к моделям Aeolus Haoji и Aeolus Yixuan Max.

Фото: Dongfeng Dongfeng

По неофициальной информации, новый кроссовер Dongfeng получит имя Haohan (Хаохань) и будет ориентирован на молодую аудиторию. В гамме двигателей ожидаются «турбочетвёрка» 1.5 Mach Power c cемиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и гибридная установка MHD с вариатором E-CVT. Те же самые агрегаты используются на вседорожнике Dongfeng Aeolus Haoji. Следовательно, новинка тоже построена на модульной платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture).

На фотографиях кроссовер всё ещё укутан в камуфляж. Между тем хорошо видно, что Haohan выполнен в духе последних моделей Dongfeng. Визуальные доминанты те же — узкие фары со светящейся перемычкой, безрамочная решетка радиатора, заваленные задние стойки крыши и узкое боковое остекление. Простенько и со вкусом — не то что брутальный Mengshi M-Hero.

Dongfeng

Dongfeng

Dongfeng