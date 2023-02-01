Toyota заявила, что полный переход на электрокары вреден для планеты

Toyota не спешила присоединяться к трендам на электрокары, несмотря на популяризацию гибридов. За это саму компанию и ее экс-главу Акио Тойоду не раз критиковали, обвиняя в недостаточных усилиях ради спасения окружающей среды. Теперь же японский автогигант утверждает, что у него есть данные, доказывающие, что переход на электрокары вреден — как для глобального автобизнеса, так и для самой планеты.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По словам главного научного сотрудника Toyota Джилла Пратта, для автопрома выгоднее разработка различных силовых установок — как чисто электрических, так и гибридных или водородных. Ближайшие проблемы, с которой столкнутся производители, если все переключатся на электрокары, — это дефицит зарядных станций и острая нехватка лития, применяемого в аккумуляторах.

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Лития, а также других редких минералов, не хватит на десятки миллионов электрокаров с большим запасом хода. Поэтому Пратт предлагает разделить его между гибридными автомобилями, которые оснащаются батареями меньшей емкости. Это не только позволит выпустить больше машин, но и окажет более заметный эффект на выбросы СО2.

Так, Пратт приводит в пример 100 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в среднем выделяющими 250 граммов СО2 на километр пути. Если лития хватает на 100 киловатт-часов, то можно оснастить батареей одну дальнобойную Tesla, однако оставшиеся 99 машин по-прежнему будут топливными. Это даст незначительное снижение выбросов — до 248,5 грамма на километр. Если же распределить тот же литий между 90 гибридными автомобилями, оставив 10 машин с ДВС, то содержание СО2 в среднем выхлопе упадет до 205 граммов на километр.

По словам Пратта, сейчас наступает переломный момент в автопроме, который даст понять, что разнообразие источников энергии — лучший вариант развития.