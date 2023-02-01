МАЗ представил конкурента БелАЗа на российской платформе

Минский автозавод запустил серийное производство тяжелых грузовиков МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8. Подобные «майнинговые» машины разрабатывают многие мировые фирмы в качестве замены традиционным карьерным самосвалам. Отличительной особенностью таких грузовиков являются мощные двигатели, высокие рамы и усиленные шасси. Автомобили предназначены для перевозки горных пород, а также для нужд дорожно-строительной отрасли. В прошлом году модель официально сертифицировали в Белоруссии. Примечательно, что платформу для машины разработала российская компания «Бецема».

Фото: Motor.ru Motor.ru

Основными производителя четырёхосных тяжелых грузовиков являются компании MAN, Scania и Volvo. Такие машины практичнее, экономичнее и дешевле классических карьерных самосвалов. Кроме того, подобные автомобили могут передвигаться по дорогам общего пользования при соблюдении весовых норм. После ухода из России зарубежных производителей, освободившуюся нишу занял белоруссий МАЗ.

При полной массе в 50 тонн МАЗ-65262L способен брать на борт более 32 тонн. В платформу для перевозки горных пород, разработанную российской компанией «Бецема», вмещается 20 кубических метров материала. Благодаря W-образной форме днища грузовик не подвержен налипанию пород даже при экстремально низких температурах. Подобное решение позволило уменьшить ударную нагрузку на шасси машины, а также продлить работоспособность.

В движение грузовик приводит 12-литровый двигатель, отдача которого составляет 460 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестиступенчатый «автомат». Стоимость новой машины специалисты не назвали, однако по их словам, учитывая применение белорусских запчастей, цена МАЗ-65262L существенно ниже зарубежных конкурентов.