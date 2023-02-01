Land Rover представила обновленную версию кроссовера Range Rover Velar

Автоконцерн Land Rover официально представил новую версию кроссовера Range Rover Velar. Об этом сообщает Autoblog.

Фото: Land Rover Land Rover

В дизайне модели появились небольшие изменения – обновлённая передняя решетка и супертонкие адаптивные фары Pixel LED. Сзади автомобиля также появились новые фонари и обновлённый бампер, а стоп-сигнал удлинили на всю ширину кузова. В Land Rover заявили, что стремились сделать силуэт модели динамичнее.

Салон также подвергся переработке – изменены материалы отделки и установлена новая мультимедийная система с изогнутым дисплеем. Производитель гарантирует значительное повышение удобства использования – все основные функции выведены на главный экран, а 80% второстепенных будет доступно в двух кликах меню. Помимо этого, в кроссовер встроены eSIM, голосовой помощник Amazon Alexa, а также навигационная система what3words.

Гибридные версии Velar получили новую батарею емкостью 19,2 киловатт-часа для заряда от сети, а также увеличенный запас хода на электротяге до 64 километров. От нуля до сотни такой автомобиль разгоняется за 5,4 секунды, что на одну десятую быстрее, чем стандартный P400.

Обновленная версия Range Rover Velar уже доступна для покупки в Европе. Цены в Германии начинаются с 69600 евро, а в Великобритании от 54 тысяч фунтов стерлингов.