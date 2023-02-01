В России появились китайские Chevrolet Cruze за 2 млн рублей

На российском рынке появилась очередная новинка из Китая. Дилерское центры выставили на продажу новый седан Chevrolet Monza, который на китайском рынке предоставляют собой аналог известного в нашей стране Cruze. В зависимости от комплектации и типа силовой установки стоимость автомобилей достигает 1 990 000 рублей. Кроме того, продавцы предлагают привезти машины под заказ. В таком случае окончательная цена будет известна в день заключения договора.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Актуальное поколение Chevrolet Monza представили в Китае в прошлом году. После рестайлинга модель получила новый 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа и приборную панель такого же размера. Кроме того, в интерьере появились иные дефлекторы вентиляции, беспроводная зарядка смартфонов и электромеханический стояночный тормоз.

У российских дилеров есть в наличии седан, оборудованный полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Также моторная гамма автомобиля представлена 1,3-литровым турбомотором, отдача которого составляет 163 лошадиные силы. Подобная силовая установка дополнена 48-вольтовым стартер-генератором и шестиступенчатым автоматом.