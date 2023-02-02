Geely зарегистрировала в России название для нового автомобиля

Название зарегистрировано по 12 классу международного классификатора товаров и услуг. Это означает, что оно предназначается для модели автомобиля. Предположительно, название Geely Starray зарезервировано для переднеприводного седана Geely Preface/Xingrui.

Эта модель создана Geely совместными усилиями с Volvo на платформе CMA. Седан выпускается в Китае с 2020 года. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. Возможно, компания Geely все-таки выведет на российский рынок модель Preface, однако официально о таких планах не сообщалось. Также регистрация имени может быть простой формальностью, чтобы защитить интеллектуальную собственность марки Geely в России. Ранее дилеры начали предлагать к продаже в РФ седан Geely Preface, ввезенный по схеме параллельного импорта.