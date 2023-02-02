Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Компания Geely зарегистрировала в России название Starray для нового автомобиля

Южный автомобильиещё 1

Китайский производитель автомобилей Geely зарегистрировал в России новую торговую марку — Geely Starray. Соответствующая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Geely зарегистрировала в России название для нового автомобиля
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Название зарегистрировано по 12 классу международного классификатора товаров и услуг. Это означает, что оно предназначается для модели автомобиля. Предположительно, название Geely Starray зарезервировано для переднеприводного седана Geely Preface/Xingrui.

Эта модель создана Geely совместными усилиями с Volvo на платформе CMA. Седан выпускается в Китае с 2020 года. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. Возможно, компания Geely все-таки выведет на российский рынок модель Preface, однако официально о таких планах не сообщалось. Также регистрация имени может быть простой формальностью, чтобы защитить интеллектуальную собственность марки Geely в России. Ранее дилеры начали предлагать к продаже в РФ седан Geely Preface, ввезенный по схеме параллельного импорта.

Автоновости,Кроссовер,Geely,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители