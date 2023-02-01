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1 час назад

Электрический Skoda Enyaq установил два мировых рекорда по дрифту

Motor.ru

В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлели новый мировой рекорд Книги Гиннесса. Британский журналист Ричард Миден отправился в Швецию, чтобы попробовать свои силы в дрифте на замерзшем озере. За рулем электрического кроссовера Skoda Enyaq RS iV ему удалось проехать в непрерывном управляемом заносе 7350 метров. Прошлый мировой рекорд принадлежал Subaru WRX, которая в 2022 году сумела беспрерывно двигаться боком 6220 метров.

Электрический Skoda Enyaq установил два мировых рекорда по дрифту
Фото: Motor.ruMotor.ru

Заезд проводили на специально подготовленном участке озера Стортьярнен. Перед началом мероприятия был подготовлен круг диаметром 60 метров. В испытании принял участие стандартный Skoda Enyaq RS iV: единственным отличием от серийной версии стали лишь шипованные покрышки Michelin Däckproffsen Nokian Hakkapelitta, которые обеспечили лучшее сцепление на льду.

Ричард Миден за 15 минут и 58 секунд проехал в непрерывном дрифте 7350 метров. За это время журналист преодолел круг 39 раз. Во время заноса максимальная скорость электрокара составила почти 49 километров в час.

В Skoda сообщили, что формально Enyaq RS установил два мировых рекорда. Электрокроссовер стал лучшим в категориях «Самый продолжительный непрерывный дрифт автомобиля на льду» и «Самый продолжительный непрерывный дрифт электромобиля на льду». Достижение батарейной модели зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

В ноябре прошлого года новый мировой рекорд по самому быстрому дрифту на 50-метровой трассе установил польский гонщик Бартош Осталовски. Причем спортсмен еще в 2006 году лишился обеих рук в результате страшной аварии.

Автоновости,Skoda,Subaru,
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