Суд запретил водителям самостоятельно следовать на медосвидетельствование

Порядок следования водителя к месту проведения медосвидетельствования на алкоголь определяет сотрудник ГАИ. Спорить водителю по этому вопросу - себе дороже. Такое принципиальное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости Юрий Стрелец/РИА Новости

Если инспектор ГИБДД потребовал ехать к врачу вместе с ним в патрульной машине, отказ будет приравнен к отказу от медосвидетельствования в целом. А значит, водитель рискует лишиться прав.

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Всю мощь правовых правил испытала на себе жительница города Старый Оскол Белгородской области, гражданка Ш. Неизвестно, какая кошка пробежала между ней и инспектором, но женщина категорически отказалась ехать с ним в машине. За это суд лишил ее прав на год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

"Ш. обратилась с жалобой в Первый кассационной суд общей юрисдикции, мотивируя тем, что судебное разбирательство было несправедливым, поскольку не приняты во внимание ее доводы о том, что нежелание следовать до медицинского учреждения на патрульном автомобиле необоснованно воспринято сотрудниками полиции как отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказывают в третьей инстанции.

Но кассация объяснила гражданке, что именно она была не права. Потому что в данной ситуации инспектор ГАИ сделал предложение, от которого невозможно отказаться.

"Действующим законодательством установлено, что порядок следования к месту проведения медицинского освидетельствования определяется сотрудником, уполномоченным в области дорожного движения, - рассказывают в кассационной инстанции. - В связи с чем, отказавшись от следования на служебном автомобиле к месту проведения освидетельствования на состояние опьянения в сопровождении уполномоченного сотрудника в области дорожного движения, Ш. фактически отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Кроме того, напомним, что водитель не вправе и сам выбирать место медосвидетельствования. Такое разъяснение сделал недавно Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В сентябре прошлого года некая гражданка П. была остановлена в Кемерово. Тест на алкоголь дал отрицательный результат. Однако инспектор ГАИ заподозрил, что прибор обманывает, а женщина пьяна.

Ему показалось, что от нее пахнет алкоголем. Изо рта. Плюс офицер занес в протокол, что наблюдалось "резкое изменение окраски кожных покровов лица".

Конечно, с юридической точки зрения подозрения всего лишь подозрения. Возможно, сотрудник ГАИ ошибался. Однако просто так отмахиваться от подозрений сотрудников ГИБДД нельзя. Если они приказывают, необходимо ехать на официальное медосвидетельствование. А врачи уже разберутся, от кого чем пахнет.

В данном деле женщина отказалась ехать к врачам, о чем официально написала в протоколе. Мол, не хочу и не буду, я трезва. Чуть позже она самостоятельно прошла медосвидетельствование и привезла справку, что в крови нет никаких непозволительных примесей. Но это ее уже не спасло.