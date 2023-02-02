В Чехии из-за недостатка комплектующих остановили автозавод Toyota

Завод японского автоконцерна Toyota в чешском городе Колин остановлен со среды до конца февраля из-за недостатка компонентов. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Томаша Пароубка.
"Производство на автозаводе было остановлено почти до конца февраля из-за недостатка компонентов. Сотрудники должны вернуться к конвейеру в последнюю неделю месяца. Точная дата пока не установлена", - привело агентство слова пресс-секретаря.
Перерыв в производстве будет использован для проведения ремонтно-технических работ на предприятии. За время вынужденного простоя сотрудники автозавода, оставшиеся почти на месяц вне его стен, получат 80% от установленного оклада.
На чешском заводе Toyota, который в 2022 году произвел 202 тыс. легковых автомобилей моделей Aygo Х и Yaris, задействовано примерно 3,6 тыс. рабочих и служащих. Предприятие выпускает ежедневно около 1 тыс. машин. Работа проходит в три восьмичасовые смены с понедельника по пятницу.