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3 часа назад

МТС запустит производство мультимедийных систем для автомобилей

Lenta.ru

МТС запустит в России производство сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

МТС запустит производство мультимедийных систем для автомобилей
Фото: ТАССТАСС

По информации газеты, производство запустят в Твери. Компания планирует выпускать более 10 тысяч устройств в год, поставляя их отечественным и китайским автомобильным заводам.

Отмечается, что мультимедийные системы обычно поставляются вместе с автомобилем в качестве опции — они могут работать на Linux, модифицированной версии Android или на особой операционной системе. Как рассказали изданию, система МТС может работать либо на ОС Linux, что ограничит ее функционал, либо на Linux, совмещенном с Android, если получит сертификацию Google.

«Она будет иметь сенсорный экран, на котором можно настраивать музыку, навигацию, систему кондиционера и др. Помимо этого к системе должны подключаться смартфоны на Android или iPhone», — подчеркнули собеседники издания.

Ранее сообщалось, что в России взлетели цены на автозапчасти — с 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента. Наиболее популярные и редкие наименования покинувших Россию марок — например, детали кузова автомобиля: двери, капоты, бамперы, крылья, а также оптика и лобовые стекла — подорожали на 60-70 процентов.

Автоновости,Коммерсант,Google,МТС,
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