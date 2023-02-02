В России предложили ввести потолок цен на зарядку электромобилей

В России хотят ввести потолок цен на зарядку электромобилей на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час. С такой инициативой выступил "Моторинвест". Об этом пишет "Коммерсант".

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Его предложение выслушали в Минэкономразвития РФ. В ведомстве отметили, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

Как отметило издание, сама себестоимость электроэнергии превышает 8 рублей. Кроме того, что касается специальных станций, в настоящее время стоимость зарядки там может доходить до 15–25 рублей за 1 киловатт-час.

Оператор каршеринга "Ситидрайв" поддержал инициативу с установлением предельной цены, однако заявил, что 8 рублей – слишком дешево.

"Для обслуживания большого парка электромобилей большее значение имеют скорость и доступность ЭЗС. Если зарядка будет дешевой, но при этом долгой, мы не сможем оперативно выводить электромобили на линию", – объяснили представители компании.

Также специалисты считают, что нужны будут субсидии, чтобы установить потолок на таком уровне.

Ранее сообщалось, что московский производитель высокотехнологичного оборудования создал инновационные зарядные станции для электромобилей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичная корпорация "САГА" разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов.