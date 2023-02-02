Электротакси запустили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал первым регионом России, где массово запустили электротакси. В распоряжении горожан уже около двух сотен экологичных авто. Преимущества нового общественного транспорта оценил корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов. Электромобили в Нижнем Новгороде, похоже, всерьез намерены потеснить своих бензиновых конкурентов. В городском таксопарке появилось около 200 таких белых седанов российского производства. Еще сотню планируют приобрести до конца года.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Пассажирам оценить эти авто еще только предстоит. А вот обслуживающие компании уже перечисляют преимущества: экологичность и экономичность. Электричество примерно на 30% дешевле топлива. Таким образом, заработок таксиста за смену может вырасти до 300 рублей, а за месяц – до девяти тысяч.

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«Электротранспорт – это более экономичное транспортное средство. Те тарифы на электроэнергию, которые сегодня предлагаются в плане зарядки электрокаров, несут в себе дополнительную экономию, в сравнении, если бы вы заправлялись бензином на аналогичный километраж», – отметил генеральный директор «Оператор электродвижения» Алексей Тихонов.

«Идея электромобилей в качестве такси хороша только в маленьких городах при наличии таксопарка, при наличии коротких поездок вот этого плеча и при достаточном парке электромобилей. То есть утром взяли машину, откатали, видите, что у нее запас хода падает, возвращаете ее в таксопарк, берете следующий электромобиль и тот ставите на зарядку», – рассказал автоэксперт Петр Бянкин.

Evolute i-Pro – самый продаваемый в России электромобиль. И зарядных станций в регионах становится все больше. В Нижнем Новгороде их теперь более 60. Город в числе самых продвинутых в плане электротранспорта.

«Ранее электромобили не пользовались тем спросом, которого они заслуживали, в связи с отсутствием инфраструктуры. За счет комплексности проекта, за счет того, что мы делаем и то, и другое, мы как бы запускаем отрасль, целую отрасль в свободное развитие», – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Электротакси – это еще и плюс для экологии. Власти Нижнего Новгорода намерены и дальше развивать проект по внедрению в сеть общественного транспорта машин на электричестве. Выхлопов вредных газов от электрокаров в атмосфере нет, зато какой выхлоп в плане финансовой выгоды. Заряжать – всего полчаса. А запас хода – 400 км.

«Мы специально установили станции в той конфигурации, которая необходима для электромобилей. Станции и машины оборудованы одним и тем же портом в количестве двух штук. Соответственно, два электромобиля могут одновременно заряжаться на максимальной скорости на одной станции», – сказал оператор зарядной инфраструктуры Константин Алябьев.