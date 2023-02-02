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26 минут назад

Renault Espace: официально анонсировано шестое поколение

Car.ru

Автопроизводитель Renault готовится представить обновленную модель Escape. Недавно компания анонсировала выход нового поколения.

Renault Espace: Официально анонсировано шестое поколение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компания Renault представила анонс-видео нового поколения Escape. На опубликованном ролике представлена задняя часть кузова. Можно отметить новый логотип марки, который дополняется светодиодной оптикой. Такие особенности напоминают модель Austral. По предварительной информации, автомобили будут связаны друг с другом.

Renault Escape - модель, которая напоминает Volkswagen Golf. В новом поколении Escape превратилась во внедорожник. Известно, что представить автомобиль производитель хочет уже весной 2023 года. Сейчас модель позиционируют в качестве отличного решения для тех, кто предпочитает дальние путешествия. По предварительной информации, новинка будет представлена в исполнении на 5 или 7 мест.

Renault Escape - модель, которая давно представлена в сегменте минивэнов. Первое поколение было выпущено в 1983 году. Новинка 2023 года должна сильно отличаться от своих предшественников, так как производитель планирует показать внедорожник.

Автопроизводитель заявил, что в новом поколении модель представляет собой удобный, инновационный и первоклассный автомобиль. В основе нового Escape будет лежать платформа CMF-CD, она же использовалась в предыдущем поколении. Аналогичная архитектура задействована в моделях Austral, X-Trail, Outlander. Моторная гамма перейдет от модели Austral. В ней будут представлены мягкие и полногибридные установки. Внешне новый Escape тоже будет напоминать Austral.

В 2023 году компания Renault отмечает большое событие - 40-летие шильдика Escape. Это говорит о том, что новое поколение может объединить в себе все преимущества ранних версий.

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