В российских автосалонах закончилась Lada Vesta

"Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", - сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.