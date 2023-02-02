В российских автосалонах закончилась Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах. В некоторых автосалонах могут быть только единичные экземпляры.
Однако, поставки модели ожидаются в марте-апреле.
Напомним, производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими.
"Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", - сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.
Ранее стало известно, какие автомобили жители России покупали чаще всего в 2022 году.