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7 минут назад

В российских автосалонах закончилась Lada Vesta

Свободная пресса

Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах. В некоторых автосалонах могут быть только единичные экземпляры.

В российских автосалонах закончилась Lada Vesta
Фото: ТАССТАСС

Однако, поставки модели ожидаются в марте-апреле.

Напомним, производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими.

"Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", - сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.

Ранее стало известно, какие автомобили жители России покупали чаще всего в 2022 году.

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