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4 часа назад

В России закончились Lada Vesta

Елена Прошина

В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Поставки ожидаются только в марте-апреле этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей отрасли.

Агентство отмечает, что производство Lada Vesta приостановили весной прошлого года, так как обнаружились проблемы с некоторыми комплектующими. Модель выпускали в Ижевске. Затем «АвтоВАЗ» запланировал перенести производство на основную площадку в Тольятти.

Президент компании Максим Соколов рассказал, что возобновление производства произойдет уже в марте 2023 года. Это будет обновленная версия Lada Vesta NG, хотя и в комплектации с механической коробкой передач.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

В официальном дилерском центре бренда отметили, что еще весной 2022 года автомобили активно поступали к ним на площадку для дальнейшей продажи. Однако в июне поставки прекратились. В июле центр продал последний автомобиль этой модели, новых поступлений не было. Обновленная версия Lada Vesta ожидается в марте-апреле 2023 года, также подчеркнули в дилерском центре.

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