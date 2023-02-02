Прототипы нового кроссовера Nissan Z Nismo вышли на тесты на улицах Аризоны

Nissan преуспел, держа в секрете свой модернизированный Z. Фотошпионы только мельком увидели пару тестовых автомобилей, но благодаря энтузиасту из NissanZClub у нас есть еще один взгляд на то, какой может быть новая модель Nismo.

Фото: pnzdrive.ru pnzdrive.ru

В частности, нужно поблагодарить Шона из Аризоны за этот взгляд. Он снял на камеру два прототипа, хорошо разглядев их сбоку и сзади. Вид сбоку также захватывает часть передней части, поскольку мы считаем, что именно здесь произойдет значительное изменение по сравнению со стандартным Z. Мы говорим о разделенной решетке радиатора, которую Nissan дебютировал на Fairlady Z Customized Proto чуть более года назад. Что еще более важно, автопроизводитель объявил в начале января, что разделенная решетка радиатора будет запущена в производство в качестве опции, устанавливаемой дилером для автомобилей японской спецификации, в конце этого года.

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В предыдущей шпионской фотосессии Z были показаны прототипы с тяжелым камуфляжем и без него, но в обоих случаях мы могли разглядеть какую-то полосу или панель в верхней части решетки радиатора. Говоря о Nismo, происходит нечто большее, чем просто новый нос в стиле ретро. С модернизированным Z должен быть скромный боди-кит, и на этих новых изображениях мы можем видеть то, что выглядит как большие боковые пороги, установленные между колесами. Посмотрите за колеса, и вы увидите заметно большие тормозные диски впереди. Хотя это не видно здесь, мы видели другие тестовые автомобили с вентиляционными отверстиями в стиле NACA в камуфляже капота.