В России начали продавать кроссовер Ford Puma

Кроссовер Ford Puma добрался до России. Как выяснила "Российская газета", один из дилеров за машину 2022 года с минимальным пробегом просит 3 172 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Ford Пресс-служба Ford

У автомобиля двигатель 1,0 литра, который выдает 125 л.с. Коробка - семиступенчатый преселективный "робот". Привод - передний.

Среди опций можно выделить камеру заднего вида, систему автоматической парковки, датчики света и дождя, обогрев зеркал, темный салон.

Напомним, что Ford Puma - компактное купе, которое производилось в Кёльне с 1997 по 2002 год. В 2019 году модель вернулась, но уже в другой ипостаси - это кроссовер размером с Fiesta.

Кроме 1,0 литрового бензинового мотора модель вышла на рынок с гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором (BISG), который рекуперирует энергию при торможении и отдаёт её для обеспечения жизнедеятельности электронных бортовых систем, он также ответственен за систему "стоп-старт", помогает при ускорении - может предоставить порядка 20 Нм крутящего момента.

Главной движущей силой является литровый трёхцилиндровый EcoBoost. Благодаря BISG инженеры смогли сократить степень сжатия двигателя и установить турбонагнетатель большего размера. Мягкий гибрид предложили в двух вариантах мощности: 125 и 155 л.с. Заявленный средний расход на 100 км пробега от 5.4-5.6 литра.