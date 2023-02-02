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2 часа назад

В России предложили ввести потолок цен на зарядку электромобилей

Лера Букина

Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» выступил за введения потолка цен на зарядку электротранспорта. С соответствующей инициативой компания выступила еще в конце прошлого года в ходе совещания в Министерстве экономического развития, сообщает «Коммерсант».

В России предложили ввести потолок цен на зарядку электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моторинвест» считает целесообразным установить потолок на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час. По данным издания, в настоящее время себестоимость электроэнергии в различных российских регионах превышает 8 рублей. Цена зарядки на публичных электрозарядных станциях (ЭЗС) демонстрирует превышение данного значение больше чем в три раза. Она составляет 15-25 рублей за 1 киловатт-час.

Предложение было одобрено участниками рынка электромобилей. В «Ситидрайве» считают, что вышеуказанный потолок цен выглядит «слишком оптимистичным». Там добавили, что скорость и доступность ЭЗС играют важную роль в обслуживании электромобилей. По словам представителей фирмы, их вывод на линию будет затруднен, если зарядка будет долгой. Так, низкая цена может ухудшить положение, полагают в «Ситидрайве».

Кроме того, собеседники газеты указали на необходимость в предоставлении государственных субсидий. Это позволит ввести потолок цен на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час, считают участники рынка.

Ранее стало известно о готовности производителя Evolute выпустить пять новых моделей электромобилей в 2023 году. В апреле этого года компания собирается запустить в России продажи кросс-купе i-Jet. Во втором квартале на рынке запустят минивэн i-Van. Еще одним электромобилем станет кроссовер i-Sky. По двум другим электромобилям информации нет. При этом сообщалось, что их выпуск ожидается во втором полугодии.

Автоновости,Коммерсант,Минэкономразвития,
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