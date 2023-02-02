Honda Jazz становится более спортивной в Европе

Обновленный Honda Jazz 2023 года прибывает в страны Старого Света с обновленным экстерьером и интерьером, улучшенной выходной мощностью и новой версией под названием Advance Sport. Как и прежде, его можно получить исключительно с силовым агрегатом e:HEV. Что касается экстерьера, заметные изменения включают новую решетку радиатора, более выраженные бамперы и новые колесные диски. Версия Crosstar дополнительно получает серебряные акценты на бампере и обновленные боковые пороги. Все версии теперь предлагаются с новой окраской кузова и вариантами внутренней отделки.

Что касается упомянутого выше Advance Sport, он получил гораздо более агрессивную переднюю часть и новые 16-дюймовые колеса. В салоне используется искусственная кожа и синтетическая замша. С технической точки зрения автомобиль должен чувствовать себя по-другому благодаря более жестким амортизаторам, новым пружинам и более резкому отклику на педаль газа. Передний электродвигатель теперь развивает дополнительные 14 лошадиных сил, что в сумме составляет 122 л.с. Основной бензиновый двигатель также был немного форсирован, но компания еще не опубликовала подробности.