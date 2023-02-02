Autonews.ru сообщает, что кроссовер «Москвич 3», который продается с декабря прошлого года, до сих пор не успели включить в госпрограмму льготного автокредитования, а значит скидки на него не распространяются. Дилеры предупреждают: льгот не стоит ждать до марта, но к тому времени стоимость модели может ощутимо увеличиться – машины будут дорожать с каждой поставкой. Аналогичным образом обстоят дела и с электрическим «Москвичом 3е», цены на который начинаются от 3,5 миллиона рублей.

Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что КамАЗ, основной производственный партнер «Москвича», должен вынести на рассмотрение предложение по расширению специнвестконтракта (СПИК) – прописать технологические условия и перечислить модели, сборка которых организована на бывшем заводе Renault в Москве. Тогда же глава Минпромторга Дениса Мантурова заявил, что это даст «Москвичу» преференции для участия в госпрограмме поддержки спроса, которую государство продлило на 2023 год.

Москвич 3е

Программа льготного автокредитования позволяет сэкономить на покупке автомобиля до 20 процентов, если речь идет о машине с ДВС, и до 25 процентов – если об электромобиле.

Однако наступил февраль, и предусмотренные по госпрограммам скидки на «Москвичи» до сих пор не действуют. Кроссовер с 1,5-литровым турбомотором стоит у дилеров от 1,97 миллиона рублей, а электрический «Москвич 3е» – от 3,5 миллиона. Autonews.ru со ссылкой на дилеров уточняет, что модели не успели включить в программу поддержки авторынка, и произойдет это не раньше марта, а по другим данным – и вовсе только летом.