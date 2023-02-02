Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Toyota показала просторный салон нового Grand Highlander, но обольщаться не стоит

Российская Газета

Менее чем через неделю компания Toyota представит новый внедорожник Grand Highlander, премьера которого была анонсирована ещё в начале декабря прошлого года. На новом тизере показано то, каким просторным будет третий ряд сидений.

Просторный салон Toyota Grand Highlander может оказаться рекламным трюком
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Трёхрядная компоновка - главная особенность Grand Highlander, созданная в ответ на запросы клиентов, которым было тесно в обычном "Хайлендере", но покупку, например, полноразмерного внедорожника Sequoia они считали нерациональной по разным причинам.

Тизер сопроводили описанием: "Маленький намёк на то, что грядёт что-то большое". На третьем ряду, который представлен диваном, свободно разместились взрослый пассажир и девочка-подросток, при этом при желании усесться может ещё один человек. Взрослый пассажир на тизере не имеет стеснения в области коленей, но, скорее, это больше рекламный трюк: такой вывод можно сделать, посмотрев на то, как расположено кресло второго ряда - оно сдвинуто вперёд.

Известно, что Toyota Grand Highlander получит трансмиссию Hybrid Max, которая, например, на новой Crown выдаёт 340 л.с. - суммарная отдача ДВС объёмом 2,4 литра и электромотора на задней оси.

Мировая премьера Toyota Grand Highlander состоится 8 февраля в рамках Чикагского моторшоу. Позднее дебютирует роскошная интерпретация большого "Хайлендера" под брендом Lexus, она получит название LT. Некоторые её характеристики и предварительная дата премьеры уже известны.

Автоновости,Lexus,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители