Просторный салон Toyota Grand Highlander может оказаться рекламным трюком

Менее чем через неделю компания Toyota представит новый внедорожник Grand Highlander, премьера которого была анонсирована ещё в начале декабря прошлого года. На новом тизере показано то, каким просторным будет третий ряд сидений.

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Трёхрядная компоновка - главная особенность Grand Highlander, созданная в ответ на запросы клиентов, которым было тесно в обычном "Хайлендере", но покупку, например, полноразмерного внедорожника Sequoia они считали нерациональной по разным причинам.

Тизер сопроводили описанием: "Маленький намёк на то, что грядёт что-то большое". На третьем ряду, который представлен диваном, свободно разместились взрослый пассажир и девочка-подросток, при этом при желании усесться может ещё один человек. Взрослый пассажир на тизере не имеет стеснения в области коленей, но, скорее, это больше рекламный трюк: такой вывод можно сделать, посмотрев на то, как расположено кресло второго ряда - оно сдвинуто вперёд.

Известно, что Toyota Grand Highlander получит трансмиссию Hybrid Max, которая, например, на новой Crown выдаёт 340 л.с. - суммарная отдача ДВС объёмом 2,4 литра и электромотора на задней оси.