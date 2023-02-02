Российский автозавод «КамАЗ» приступил к сборке локализованных грузовиков нового поколения (К5). Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно производственному плану, в феврале будет произведено 272 грузовика «КамАЗ-54901» нового поколения К5, из которых более 70 единиц будет изготовлено с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.

Отмечается, что автозавод «КамАЗ» должен был с февраля 2023 года начать полномасштабный выпуск грузовиков K5 и к концу первого квартала произвести 500 таких машин, однако из-за того, что в конструкцию тягачей «КамАЗ-54901» были внесены изменения, необходимо перенастроить конвейер и логистические процессы.